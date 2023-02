Max Tortora ha figli? Chi è la moglie e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 febbraio 2023) Attore, ma anche comico e imitatore, Max Totora è un personaggio molto amato dal pubblico. A parte, però la suaprofessionale della quale si sa ormai tutto grazie alle sue imitazioni di Alberto Sordi, Luciano Rispoli, Adriano Celentano e molti altri, e anche grazie alla partecipazione al film Stregati dalla luna, The Clan, Natale in Sudafrica, La coppia di campione e ancora… c’è grande curiosità sulla sua: Chi è la? Ha? View this post on Instagram A post shared by @maxfanreal Chi è la compagna di MaxMaxha avuto una lunga storia d’amore con Malika. Una relazione che l’attore si è ormai lasciato alle spalle, visto che da tempo ha una relazione sentimentale con ...