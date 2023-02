Matteo Messina Denaro | ecco i film e i libri trovati nel rifugio del boss

Non è l'Arena torna a occuparsi diDenaro . Stavolta Massimo Giletti farà ascoltare al pubblico di La7 tutta una serie di audio inediti che il boss mafioso ha inviato a un'amica conosciuta in ospedale. Uno in particolare ...Anche il boss di mafiaDenaro dice la sua sulla guerra in Ucraina, sulla figura di Volodymyr Zelensky e su quella di Vladimir Putin e sulle reciproche responsabilità. Lo fa in una conversazione intercettata ...

Riproducono l’arresto di Messina Denaro per i festeggiamenti di carnevale: la scena è curata in ogni… Il Fatto Quotidiano

Atlantide - Nel regno dell'omertà: i misteri di Messina Denaro La7

Così il "putiniano" Messina Denaro attaccava Zelensky: «Perché l'Occidente non dice a questo buffone di dimettersi ... Open

L’audio del boss in una chat con una delle pazienti conosciuta alla clinica «La Maddalena», trasmesso in esclusiva da ‘Non è l’Arena’ ...In un documento vocale esclusivo, il boss ancora in latitanza parla di geopolitica: attacca Zelensky ed i governi occidentali che riforniscono d'armi l'Ucraina. "Non è Putin che vuole mettere missili ...