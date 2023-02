Massimo Troisi | il Mic celebra i 70 anni del “comico dei sentimenti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – “, ‘ildei’, avrebbe compiuto oggi 70. La sua comicità gentile, la sua gestualità narrante, il suo cinema di tormenti seri e semiseri non hanno però mai abbandonato l’immaginario collettivo e rimangono ancora oggi un vero e proprio patrimonio emotivo nazionale”. Lo scrive il ministero della Cultura sui suoi canali social, ricordando l’attore e regista, scomparso il 4 giugno 1994. “Tantissimi gli eventi in giro per l’Italia per ricordare il ‘Pulcinella senza maschera’ dello spettacolo italiano, tra cui l’uscita di ‘Laggiù qualcuno mi ama’, il documentario di Mario Martone appena presentato al 73º Festival Internazionale del Cinema di Berlino”, ricorda il Mic, postando un video dell’artista napoletano ...