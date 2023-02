Massimo Troisi | il Mic celebra i 70 anni del “comico dei sentimenti”

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – “, ‘ildei’, avrebbe compiuto oggi 70. La sua comicità gentile, la sua gestualità narrante, il suo cinema di tormenti seri e semiseri non hanno però mai abbandonato l’immaginario collettivo e rimangono ancora oggi un vero e proprio patrimonio emotivo nazionale”. Lo scrive il ministero della Cultura sui suoi canali social, ricordando l’attore e regista, scomparso il 4 giugno 1994. “Tantissimi gli eventi in giro per l’Italia per ricordare il ‘Pulcinella senza maschera’ dello spettacolo italiano, tra cui l’uscita di ‘Laggiù qualcuno mi ama’, il documentario di Mario Martone appena presentato al 73º Festival Internazionale del Cinema di Berlino”, ricorda il Mic, postando un video dell’artista napoletano ...

aveva diretto Ricomincio da tre (1981) e Scusate il ritardo (1983). Entrambi, quindi, erano già registi di se stessi ma la scelta di dirigere Non ci resta che piangere a quattro mani ...Il film che avrebbero voluto fare insieme, ma non riusciti a fare. Mario Martone definisce così il suo documentario omaggio a, Laggiù qualcuno mi ama , presentato alla Berlinale, oggi in anteprima in molte sale italiane, per poi uscire regolarmente il 23 distribuito da Vision . Un lavoro accurato in cui, da ...

70 anni di Massimo Troisi: questo Napoli pare diretto da lui La Gazzetta dello Sport

Massimo Troisi, Lello Arena: «Ora tutti lo celebrano ma ha avuto tante porte in faccia» Corriere del Mezzogiorno

Massimo Troisi compie 70 anni. Ma tranquilli, non è morto: riposa Il Fatto Quotidiano

70 anni di Massimo Troisi, i film in streaming per riscoprirlo e ricordarlo La Gazzetta dello Sport

Massimo Troisi, da Anna Pavignano a Nathalie Caldonazzo: gli amori dentro e fuori dal set Sky Tg24

Massimo Troisi compie 70 anni. Eppure ne dimostra appena 41. La sua voce è un sussurro buffo e poetico. Quello di strascicare pigramente le parole, intervallate da silenzi, diventano improvvise battut ...Nato il 19 febbraio 1953, Massimo Troisi avrebbe compiuto quest'anno 70 anni. Sempre forte è stato il legame con il mondo delle ferrovie di cui è rimasta traccia nelle sue opere anche dopo la sua mort ...