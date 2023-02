Massimo Troisi compie 70 anni Ma tranquilli | non è morto | riposa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023)70. Eppure ne dimostra appena 41. La sua voce è un sussurro buffo e poetico. Quello di strascicare pigramente le parole, intervallate da silenzi, diventano improvvise battute spiazzanti in lingua napoletana. È come il ragù partenopeo, è il prendersi il tempo, il ‘pippiare’ cioè ‘sbuffare’ lentamente. Una bolla per volta, finché non raggiunge la giusta intensità di sapore. Immaginate per un attimo un mondo senza Internet, social, smartphone, i tanti canali televisivi, le piattaforme online. Non c’era nulla in quell’Italia degliOttanta e Novanta, anzi, c’era un Paese dilaniato, attraversato dalla tragedia del terremoto, del terrorismo, delle guerre di camorra e di mafia, delle stragi, degli eccidi dei servitori dello Stato e poi dei misteri inconfessabili e dei patti ...