Massimo Troisi avrebbe oggi 70 anni | 5 video mitici per ricordarlo | dall’agendina di Minà al “minollo”

(Di domenica 19 febbraio 2023)compiuto, 19 febbraio, settant’. L’artista napoletano era nato il 19 febbraio del 1953 a San Giorgio a Cremano (Napoli), morto a Ostia (Roma) a soli 41nel 1994, come conseguenza di un problema cardiaco che lo aveva accompagnato per tutta la vita. Appena 12 ore prima di morire aveva finito di girare “Il Postino“. Per celebrare il compleanno dell’attore napoletano Raiplay ospita un documentario speciale e una sezione apposita. Per ricordare l’attore morto prematuramente, condividiamo cinque pezzi “”, rimasti nella memoria dei telespettatori italiani. Un’intervista fuori dagli schemi con Gi, una con Pippo Baudo, un pezzo tratto da uno sketch della Smorfia, l’intervento in una ...