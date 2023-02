Martinez determinato | «Pensiamo all’Inter | stiamo bene e vogliamo di più»

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il Porto ieri sera ha vinto 1-0 contro il Rio Ave grazie alla rete dello spagnolo Toni. L’attaccante dei Dragoes è già proiettato alla gara di mercoledì in Champions League contro l’Inter BUON MOMENTO ? Tonisi esprime con determinazione in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League: «Sono molto contento di essere entrato nell’undici e di aver contribuito con un gol alla vittoria della squadra. Non possiamo perdere altri punti, dobbiamo avere un perfetto resto della stagione ed è quello checercando di ottenere. Siamo in un buon momento, masempre di più. Ora è il momento di pensare». Inter-Porto è in programma mercoledì sera alle 21.00. Le sue parole riportate da A Bola. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...