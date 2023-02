Martina Nasoni | “Oriana mi ha strappato la bottiglia dalla mano e mi ha tagliato”

Leggi su biccy

(Di domenica 19 febbraio 2023)Marzoli non saranno mai amiche e questo mi sembra ormai appurato. Ieri sera – durante una lite fra Matteo e– la gieffina ospite si è intromessa e ha accusato la venezuelana di averla più volte appellata come put@ alle sue spalle. La Marzoli ha negato e ladi tutta risposta ha detto che lei, al contrario suo, la put@ la fa pure troppo. Gli haters disul Twitter aka i fan di Antonella e Nikita, ndr hanno così tirato fuori tutti i video in cui la spagnola pronuncia la parola ‘put@’, ma com’è stato spiegato da molti non è mai stata usata in senso dispregiativo, ma sempre in senso rafforzativo accanto ad altre parole. Insomma, chi conosce la lingua spagnola sa benissimo la differenza., il taglio ...