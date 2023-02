Martina Franca | carnevale barocco | stamattina la mascherata in piazza Sesta edizione

Leggi su noinotizie

(Di domenica 19 febbraio 2023) Di seguito il comunicato: Organizzato dell’Associazione “Terrae” in collaborazione con Pro Loco, Associazione Chytros, Istituto Moda Majorana, Bedde Pizzicate e Armonia d’Itria. Evento patrocinato dall’Amministrazione Comunale, Assessorato alle Attività Culturali, Spettacolo, Turismo e Attività Produttive. DOMENICA 19 FEBBRAIO DALLE ORE 10,30 ALLE 13,30 GRANVENEZIANA INXX SETTEMBRE Con “Martinuccio” la maschera martinese che allieterà grandi e piccini e il nostrano “Casanova” che di questafarà il suo salotto degli amori. Oltre 100 figuranti riempiranno lo “Stradone” organizzati in una dozzina di gruppi mascherati dove sfileranno accompagnati dalla musica del classico “Rondò Veneziano” in 5 versioni. Quest’anno c’è stata l’adesione degli Istituti Comprensivi ...