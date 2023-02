Martina contro Oriana | “La P la fai pure troppo” | lei piange e minaccia querele

Leggi su biccy

(Di domenica 19 febbraio 2023) La festa di carnevale al Grande Fratello Vip ha tirato fuori il peggio di Matteo Diamante e diNasoni che hanno duramente litigato conMarzoli e Luca Onestini. Se il drama fra i due uomini ve l’ho raccontato in questo precedente articolo, qua vi sintetizzo quello che è successo fra le ragazze. Il fatto è avvenuto poco dopo, sempre in cucina, con la Nasoni che ha accusato la venezuelana di essere una maleducata che sta con gli occhiali da sole in casa e dice parolacce gnegnegne.: “Mi chiami c0gliona”: “Nessuno ti ha chiamato c0gliona” M: “E quando dici put@ alle spalle delle persone? Tesoro dimmelo in faccia allora!” O: “Ma chi ti ha chiamato quello?” M: “Sì l’ho sentito tante volte tesoro” O: “Ma figurati se potresti farlo” M: “Amore e tu lo fai...