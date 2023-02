Martedì grasso in busta paga | è un giorno festivo?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il Carnevale è ormai alle porte e una delle domande maggiormente gettonate a riguardo è la medesima: ilè uno lavorativo? Ed ancora, come viene retribuito in? Iniziamo subito col dire che ildi Carnevale, analogamente al giovedì, è unferiale e non. Non rientra dunque tra le date segnate in rosso nel calendario, si lavora normalmente e non dà diritto a nessuna maggiorazione in. A tale regola fa eccezione la scuola che in base al calendario scolastico regionale, stabilisce eventuali giorni di chiusura. Frasi Carnevale per bambini: ecco tutte le citazioni simpatiche e divertenti Il ...