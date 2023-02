Marocchi | “Non ho mai voluto sminuire il Napoli | ma in Champions il livello si alza”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Giancarloritorna a parlare del, dopo aver chiesto al tecnico del Sassuolo di battere gli azzurri. Il piano diè fallito. L’ex giocatore della Juventus aveva espressamente chiesto a Dionisi di battere il. Suo malgrado il Sassuolo non è riuscito a vincere il match contro la squadra di Spalletti, che ha portato a casa altri tre punti grazie ai super gol di Kvaratskhelia e Osimhen. Oraprova a correre ai ripari ed a spiegare il perché di quella richiesta a Dionisi: “Non volevonessuno né alimentare polemiche. In studio cerchiamo anche un po’ di leggerezza. Ildomina le partite, si è tolto di dosso anche la pressione. Gioca in maniera naturale, ha sdoganato la parola scudetto proprio perché ha capito che anche questa ...

Oggi il Corriere della Sera riporta il chiarimento di Giancarlo. Il commentatore Sky dichiara cheaveva intenzione di sminuire il Napoli e neppure di alimentare polemiche. Queste le sue ...Supera la A16, uccella, fa sedere varie Gazzette. Kvaraviglia, il suo Universo puòavere limiti. Bruno Kvara Triccaballacche, putipù, mandolini e cornicelli. Il quadretto di Napoli ...

Marocchi: 'Non volevo sminuire il Napoli: ora è pronto al doppio salto' AreaNapoli.it

Marocchi: «Non volevo sminuire il Napoli. Domina le partite, in Champions il discorso è diverso» - ilNapolista IlNapolista

SKY - Marocchi: "Non volevo sminuire la forza del Napoli, in Serie A domina ogni gara, Champions Gli azzurri sono ... Napoli Magazine

Auriemma provoca Dionisi: "Si scusa con Marocchi, non ha mantenuto la promessa" CalcioNapoli24

Marocchi non ne vuole sapere: «È rigore e basta. Punto» Juventus News 24

Giancarlo Marocchi, opinionista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo essere finito nell'occhio del ciclone per alcune sue parole prima di Sassuolo-Napoli: "Non volevo sminuire nessuno né alime ...Un minuto di raccoglimento per i dirigenti del @SassuoloUS che non volevano vedere troppe maglie del Napoli dentro allo stadio e purtroppo ne devono vedere per forza undici nmiez o camp Il dribbling d ...