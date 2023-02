Mario Giordano | nuova stoccata a Fedez | “È molto furbo”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Recentemente, il giornalistaè stato oggetto di critiche e accuse da parte del rapper italiano. L’attacco diè avvenuto tramite una serie di stories su Instagram in cui l’artista ha criticato il lavoro disu un’inchiesta di Fuori dal coro riguardante la presunta omosessualità del rapper. Queste dichiarazioni hanno suscitato una reazione immediata da parte dei fan di, creando una potente rivolta social contro: esplode la polemica In risposta alle accuse di, il giornalista ha deciso di replicare mettendo le cose in chiaro sulla vicenda. “Le parole e i toni usati nei miei confronti dami sembrano oggettivamente esagerati”, ha ...

Oggi però, nella nuova stories Instagram, Selvaggia sembrerebbe fare riferimento allo sfogo social di ieri di Fedez sul caso- Fuori dal Coro e alla terapia psicologica , da sempre ...Dopo 24 ore Giorgia Meloni non ha trovato un secondo per condannare l'azione squadrista di fascisti legati al suo partito. Matteo Salvini ha commentato #Fedez e. Ministro dell'Interno non pervenuto. Il silenzio è legittimazione. #LiceoMichelangiolo". Così Marco Furfaro del Pd su twitter.

Fedez torna sui social e attacca Mario Giordano: “Fuori dal coro fa inchieste per vedere se sono… Il Fatto Quotidiano

Fedez contro Mario Giordano: “Fai chiedere ai miei amici se sono gay Non è inchiesta, questa è cloaca del giornalismo” Repubblica TV

Scontro Fedez-Giordano, bufera per gli insulti personali contro il giornalista. Salvini: «E tu chiedi libertà…» Open

Mario Giordano risponde a Fedez: «Nessuna inchiesta su di lui, contro di me insulti esagerati e body shaming» Corriere della Sera

Fedez, Mario Giordano: "Da 'Fuori dal coro' nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale" TGCOM

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Mario Giordano torna sulle accuse di Fedez in merito a un’inchiesta di Fuori dal coro sulla sua presunta omosessualità adolescenziale: “È un personaggio molto furbo, riesce a cavalcare polemiche che ...