Mario Di Leva | chi è il bambino che fa Diego Russo in Resta con me?

(Di domenica 19 febbraio 2023)Diè un giovanissimo attore, oggi conosciuto per il suo ruolo dinella fictioncon me al fianco di Francesco Arca e Laura Adriani. Leggi anche: Maria Chiara Giannetta è fidanzata da 5 anni con un uomo misterioso e…famoso: ecco chi è Ilè stato anche sul palco del...

E se questo accadrà, sarà anche grazie a Diego (Di), un bambino orfano che grazie alla sua forza vitale scardinerà la sua vita e quella di Paola. Nel cast della serie di Rai1 ci sono ...Chi èDi, baby attore napoletano al fianco di Francesco Arca in Resta con me. Talento giovanissimo, interpreta il L'articoloDi, chi è il baby attore napoletano in "Resta con me" ...

Francesco Arca racconta Resta con Me, tra Napoli e Mario Di Leva The Hot Corn Italy

Mario Di Leva, chi è il giovane attore che interpreta Diego in Resta con me: età, chi è il padre, foto Il Corriere della Città

Mario Di Leva, chi è il piccolo protagonista della fiction Resta con me Corriere dell'Umbria

"Mario Di Leva orgoglio di Napoli": chi è il baby attore ieri sul palco dell'Ariston NapoliToday

Mario Di Leva a Sanremo e la maglia del Napoli: «Oggi De Laurentiis mi ha invitato allo stadio, che emozione!» Corriere del Mezzogiorno

A 10 anni ha già recitato in diversi ruoli sia per il cinema che per la tv. E' Mario Di Leva, il baby attore napoletano, ...Il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero pochissimo al debutto di Resta con me, la fiction di Rai 1 che vede tra i protagonisti Francesco Arca, nei panni del vicequestore Alessandro ...