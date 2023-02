Maria Luisa Jacobelli | il bottone salta pericolosamente | fuori il lato più bollente | FOTO inebriante

Si trova da oggi a Palazzo Vecchio la statua di Annade' Medici, più nota come Elettrice Palatina, al cui celebre 'Patto di Famiglia' Firenze deve il mantenimento del suo straordinario patrimonio artistico e culturale. L'inaugurazione si è ...Il sindaco Dario Nardella da una parte, il presidente della Regione Eugenio Giani dall'altra. Sono loro due a svelare la statua dedicata ad Annade' Medici, più nota come l'Elettrice Palatina, inaugurata nel cortile della Dogana di Palazzo Vecchio, dove resterà stabilmente, in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della ...

