Maria De Filippi nera a “C’è posta per te” | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di domenica 19 febbraio 2023) News Tv. Ieri, sabato 18 febbraio 2023, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di “C’èper te”. Tra le tante vicende, quella di Katia, che ha spiegato di non sentire il padre da sette anni. L’uomo è infatti sparito dalla sua vita. Il suo torto è aver deciso di separarsi dal suo ex marito, che sarebbe il fratello della compagna di suo padre, che si chiama. Il papà non parla a Katia perché quest’ultima è arrabbiata per quanto. E pensare che era stata proprio Katia, all’età di 12 anni, a far entrarein casa della sua famiglia. Alloraaveva soltanto 20 anni. Dal momento dell’inizio della relazione con il padre di Katia i rapporti con lei e gli altri figli, contrari al legame si sono interrotti. Tutti dettagli svelati, come di consuetudine, da...