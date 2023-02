Marcell Jacobs | “Fossero stati 100 metri mi sarei ritirato Ho avuto un problema | non potevo correre”

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023)è stato clamorosamente sconfitto da Samuele Ceccarelli sui 60ai Campionati Italiani Indoor 2023 di atletica leggera. Il velocista lombardo non è riuscito ad andare oltre 6.55 (comunque suo stagionale) e sulla sua sinistra si è visto andare via il 23enne toscano, capace di tuonare un imperiale 6.54 (personale migliorato di quattro centesimi) e di riuscire a battere il Campione Olimpico dei 100. Si tratta del secondo ko consecutivo per il Messia dell’atletica tricolore, che dopo la battuta d’arresto di Lievin non è riuscito a riscattarsi prontamente. Dopo aver tagliato il traguardo si è anche toccato gli arti inferiori (sulla coscia sinistra aveva un taping) e ha lanciato un paio di smorfie di dolore.ha analizzato la propria prestazione ...