ManUTD | spunta pure Elliott | pronto a finanziare chi vuole il club

Leggi su calcioefinanza

(Di domenica 19 febbraio 2023)anche il fondonell’operazione legata alla cessione del Manchester United. Come riportato dal quotidiano inglese The Times, infatti, il fondo guidato da Paul Singer è entrato nella corsa ai Red Devils, ma non con la volontà di acquistare direttamente ilinglese. Nel dettaglio, infatti,si sarebbe offerto di fornire un finanziamento L'articolo proviene da Calcio e Finanza.