Manodrome | Adrien Brody | Da giovane ero più impulsivo | guidato dalle emozioni

(Di domenica 19 febbraio 2023) Abbiamo partecipato alla conferenza di presentazione di Monodrome, il film di John Trengove in concorso alla settantatreesima edizione del Festival del cinema di Berlino. In competizione alla 73esima edizione della Berlinale è stato presentato il nuovo lavoro di John Trengove,, un film sulla mascolinità tossica che racchiude comunque in sé una miriade di altre tematiche più o meno collegate con la principale. Il protagonista è Ralphie (Jesse Eisenberg), un ragazzo che lavora come autista Uber, va in palestra e sta per avere un bambino dalla sua compagna. È anche una persona mentalmente fragile e violenta che grazie ad un suo amico entra in contatto con una setta che promuove l'affermazione del potere maschile. A capo di quella che è in tutto e per …