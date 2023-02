...hanno iniziato a fare volantinaggio davanti al prestigioso liceo Michelangiolo di Firenzeconto ... I sei giovani estremisti di destra potrebbero rispondere del reato dinon ...Sempre nella delibera si precisa che l'approvazione dell'iniziativa non comportail Comune di Riccione alcun impegno di spesa. 'L'intera- spiega l'amministrazione - andrà ad ...

Caso Ferragnez, annullata la manifestazione a Milano: troppe adesioni La Gazzetta dello Sport

Perché è stata annullata la manifestazione a Milano per riportare la pace tra i Ferragnez Fanpage

Manifestazione per la pace in Ucraina fuori dal vertice a Monaco - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Manifestazione per la pace in Ucraina fuori dal vertice a Monaco Libero Tv

Manifestazione per la pace in Ucraina fuori dal vertice a Monaco Tiscali Notizie

Light is Life, la Festa delle Luci di A2A trasforma Bergamo, Capitale della Cultura, in un museo a cielo aperto. Fino al 26 febbraio ...Marisa Laurito riconfermata alla direzione artistica del Trianon Viviani di Napoli per il 2023-2025: lo ha deciso il cda della fondazione teatrale.