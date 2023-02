(Di domenica 19 febbraio 2023) Gli scienziati hanno seguito la salute dei 220 partecipanti (di età compresa tra 26 e 45 anni) al 'clinical trial' per due anni, ed ora hanno in programma ...

Gli scienziati hanno seguito la salute dei 220 partecipanti (di età compresa tra 26 e 45 anni) al 'clinical trial' per due anni, ed ora hanno in programma ......"Siamo messe come quei dipendenti il cui datore di lavoro non li paga e nemmeno dà loro da... Ache non si pensi di destinarlo a progetti di derivazione ecclesiastica che potrebbero essere ...

Mangiare un po’ meno allunga davvero la vita - Salus QUOTIDIANO NAZIONALE

Il digiuno intermittente non serve a dimagrire quanto mangiare meno a tutti i pasti Corriere della Sera

Quali sono i cibi con meno calorie se vuoi dimagrire con gusto RicettaSprint

Dieta, falsi miti e cattive abitudini spiegati dalla dietista Elle

Colesterolo, il salume gustoso che puoi mangiare: non è bresaola SuperEva

Quali sono le migliori friggitrici ad aria secondo Altroconsumo Ecco le principali marche e i vantaggi di questo tipo di cottura.Cibi da fast food e cibi ultra processati, da tempo sul banco degli imputati da parte della comunità scientifica. Il consumo favorisce patologie pesanti tra cui il diabete, le malattie cardiovascolari ...