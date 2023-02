Manchester United | Saha avverte Maguire | 'Cambi squadra | ne va della sua carriera'

(Di domenica 19 febbraio 2023) Louis, ex attaccante del, ha parlato di Harry, il difensore più costosostoria del calcio, che non...

Nello specifico, Sir Hamilton sarebbe in aperta trattativa con Jim Ratcliffe , CEO di Ineos, per l'acquisto di una storica società come il. Un tema che è ritornato in occasione ...1 Blindato fino al 2024, Marcus Rashford potrebbe comunque lasciare illa prossima estate. Secondo il Daily Star i Red Devils valutano la stella inglese la bellezza di 120 milioni di euro . Il classe 1997 è stato più volte accostato a Barcellona e Psg .

Dal Milan al Manchester United: presentata l’offerta MilanLive.it

De Gea si mette sul mercato, il Manchester United risponde così Calciomercato.com

Super Rashford e lo United non si ferma più: asfaltato il Leicester. Vince anche il Tottenham La Gazzetta dello Sport

Premier League: Rashford-show, passa lo United. Vince anche il Tottenham - Sportmediaset Sport Mediaset

Premier League: show Rashford, Man United-Leicester 3-0. Il Tottenham batte il West Ham ed è quarto | Estero Calciomercato.com

A fine anno scadrà il contratto di David De Gea col Manchester United, che per convincerlo a rinnovare vorrebbe offrirgli uno stipendio da quasi 15 milioni di euro l'anno. Ma, scrive il Sun, i Red Dev ...Il Manchester United asfalta il Leicester vincendo 3-0 ma il tecnico olandese critica la prestazione dei Red Devils nel primo tempo ...