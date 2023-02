Manchester United | il rinnovo di Garnacho non arriva | pericolo Bundesliga

... serve che una big europea come per esempio Bayern Monaco onon punti fortissimo sull'attaccante francese. Che in occasione del compleanno di Adriano , l'Imperatore, lo ha omaggiato ...Commenta per primo Ilfarà un tentativo per provare a convincere De Gea a rimanere. Il portiere spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno prossimo al momento la sua idea è quella di cambiare aria, ma ...

De Gea si mette sul mercato, il Manchester United risponde così Calciomercato.com

Premier League, 22esima giornata: Manchester United-Crystal Palace, Wolverhampton-Liverpool, Aston Villa ... Eurosport IT

Premier League LIVE: si parte con Man United-Leicester. Poi tocca al Tottenham Calciomercato.com

Manchester United-Leicester, le formazioni: Weghorst guida l'attacco dei Red Devils TUTTO mercato WEB

Dal Milan al Manchester United: presentata l’offerta MilanLive.it

Numeri da urlo per l'attaccante dei Red Devils: 24 goal in stagione (record personale), 10 nelle ultime 10 in Premier e già 13 nel 2023.Calcio ora per ora Lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani, presidente di una delle piu' grandi Lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani, presidente di una delle piu' grandi banche del… Leggi ...