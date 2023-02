Manchester United e Tottenham a tutta | Leicester e West Ham ko

Prevale il fattore casa nei due posticipi della 24/a giornata della Premier League. Ilbatte nettamente il Leicester per 3 - 0, grazie ai gol di Rashford (doppietta) e Sancho, mentre al Tottenham di Antonio Conte (sostituito in panchina da Cristian Stellini) bastano le ...- Leicester 3 - 0 Lonon si ferma più. Come Marcus Rashford, che con un gol per tempo regala ai Red Devils la vittoria interna sul Leicester, impreziosita dal tris che ...

De Gea si mette sul mercato, il Manchester United risponde così Calciomercato.com

Dal Milan al Manchester United: presentata l’offerta MilanLive.it

MANCHESTER UNITED, INGAGGIO TOP PER CONVINCERE DE GEA - Sportmediaset Sport Mediaset

Super Rashford e lo United non si ferma più: asfaltato il Leicester. Vince anche il Tottenham La Gazzetta dello Sport

Manchester United, Ten Hag: "Contenti del risultato, De Gea ha fatto delle grandi parate" TUTTO mercato WEB

Ecco tutti i risultati della ventiquattresima giornata di Premier League 2022/23 e la classifica. L'Arsenal si rimette avanti, ok lo United.Nella ventiquattresima giornata di Premier League il Manchester United stende 3-0 il Leicester. A Old Trafford gli ospiti partono molto forte, con de Gea che salva il risultato più volte su Barnes e I ...