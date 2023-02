Manchester United | De Gea eguaglia Schmeichel | un numero mostruoso di reti inviolate

TORINO - Nonostante le trattattive in corso per la cessione della proprietà, ilnon si fa distrarre e supera per 3 - 0 il Leicester nella 24esima giornata della Premier League . Protagonista assoluto della giornata il solito Marcus Rashford, autore di una ...- Leicester 3 - 0 Lonon si ferma più. Come Marcus Rashford, che con un gol per tempo regala ai Red Devils la vittoria interna sul Leicester, impreziosita dal tris che ...

Dal Milan al Manchester United: presentata l’offerta MilanLive.it

De Gea si mette sul mercato, il Manchester United risponde così Calciomercato.com

Super Rashford e lo United non si ferma più: asfaltato il Leicester La Gazzetta dello Sport

Premier League: è Rashford show, Il Manchester United travolge il Leicester - Sportmediaset Sport Mediaset

Rashford come Rooney e Ronaldo: 3-0 Manchester United al Leicester Tuttosport

Manchester United - Leicester 3-0 highlights e gol: finisce 3-0 per i Red Devils ad Old Trafford, Leicester schiacciato da Rashford e Sancho ...Numeri da urlo per l'attaccante dei Red Devils: 24 goal in stagione (record personale), 10 nelle ultime 10 in Premier e già 13 nel 2023.