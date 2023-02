Accade a Ribolla, frazione di Roccastrada in provincia di Grosseto durante il campionato di Seconda CategoriaHa corso per circa 20 metri, poi ha chiesto di fermarsi un attimo', racconta il fratello che era con lui inin quel momento. E in pochi istanti si è accasciato a terra. Unimprovviso che ...

Malore in campo: calciatore in arresto cardiaco, soccorso col defibrillatore LA NAZIONE

Lucca, malore in campo durante la partita: giocatore salvato da un avversario medico del pronto soccorso Corriere Fiorentino

Belgio, muore in campo il portiere del Winkel. Il malore sotto gli occhi del fratello RaiNews

Si accascia e muore a 12 anni durante una partita di football. L'ira della famiglia: «Era sano, vogliamo giust leggo.it

Portiere 22enne colto da malore in campo nel giorno del suo compleanno ItaSportPress

Poi il volo d'urgenza in ospedale ROCCASTRADA — Un calciatore 28enne versa in gravi condizioni a seguito dell'arresto cardiaco che l'ha colpito mentre si trovava sul campo da gioco a Ribolla. E' ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...