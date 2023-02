Malaria | scoperta zanzara ad alta trasmissione

(Di domenica 19 febbraio 2023) In un comunicato diffuso ai media nazionali dal direttore generale del Kenya Medical Research Institute (Kemri) è stata annunciata ladi un nuovo vettore dellache potrebbe ...

Il team di ricerca entomologica del Kemri ha individuato la presenza della zanzara Anopheles Stephensi. La ricerca, in collaborazione con la Divisione del Programma Nazionale per la Malaria (Dnmp) del ministero della Salute, dimostra che questa zanzara portatrice di malaria, che fino ad ora era stata limitata ad altre regioni.

In un comunicato diffuso ai media nazionali dal direttore generale del Kenya Medical Research Institute (Kemri) è stata annunciata la scoperta di un nuovo vettore della malaria che ..."I nostri studi indicano che il nuovo vettore, a differenza delle zanzare tradizionali che causano la malaria, non è solo invasivo e può diffondersi molto velocemente in nuove aree, ma anche adattabil ...