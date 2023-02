Madre uccide la figlia 13enne a Oristano. 'Oltre 20 coltellate sulla schiena di Chiara'

La, che dopo l'omicidio aveva tentato il suicidio, è ricoverata a Sassari, ed è monitorata 24 ore su 24. Nella sua furia omicida ha anche strangolato la ragazzina con cavetto del ...Emergono drammatici elementi sulla morte di Chiara Carta, la ragazza di 13 anni, uccisa ieri pomeriggio dallaMonica Vinci, 52 anni, originaria di Nureci, che ha cercato poi di togliersi la ...

La donna dopo aver inferto le coltellate alla 13enne le ha stretto un cavetto telefonico al collo per strangolarla, poi si sarebbe gettata dalla finestra nel tentativo di togliersi la vita ...La giovane si trovava nel bagno della casa di famiglia, una casa al primo piano in una villetta presso via Martiri del Risorgimento, quando la madre Monica Vinci l’ha uccisa. Prima la donna di 52 anni ...