Stando a un sondaggio anonimo su Blind , il 56% dei dipendenti di Meta pensa infatti che Zuckerberg non abbia "spiegato chiaramente cosa ilsia", mentre il 58% ritiene che "ilnon ...Poi ci sono il, anzi, il MetadUrso, i podcast e tutto il resto che affolla le sue ... ndr): tornare a teatro dopo 15 anni è statoemozionante. Prima del debutto tremavo come una ...

Ma davvero il metaverso è già morto la Repubblica

Che cosa serve per far funzionare il metaverso WIRED Italia

Spazzolini da denti elettrici da acquistare ORA Esquire Italia

Le opportunità del Metaverso per le aziende: progetti in corso e ... Agenda Digitale

Metaverso e il sacro Graal dell'identità digitale Key4biz.it

È davvero la fine del metaverso Dipende da che cosa s’intende: il colossale progetto basato sulla realtà virtuale di Mark Zuckerberg potrebbe anche rivelarsi un fallimento, ma lo stesso non si può ...Per sapere se (e come) i nostri avatar si laveranno i denti è ancora troppo presto; sulla presenza di questi spazzolini elettrici, però, non abbiamo dubbi ...