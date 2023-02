Lula vola alla corte di Xi Jinping

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il viaggio diin Cina fissa la nuova politica estera del Brasile Dopo l’incontro con Joe Biden a Washington,ha accelerato i preparativi per sbarcare in Cina. Il viaggio nel principale partner commerciale del Brasile espone nettamente il cambiamento di rotta della politica estera verde-oro rispetto al precedente governo. A marzorimarrà per almeno quattro giornidi Xiper fare business e perché considera la Cina un attore chiave nello sforzo di raggiungere un accordo di pace per l’invasione russa all’Ucraina. Dopo la vittoria diXiha scritto una lettera al suo partito, il PT mentre il presidente brasiliano ha dichiarato questa settimanaCNN Brasil che il suo partito è uno dei più ...