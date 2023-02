Lukaku torna al gol | con l’Udinese iniezione di fiducia importante

(Di domenica 19 febbraio 2023) In Inter-Udineseto al gol. Un fatto significativo, che può aiutarlo a velocizzare gli ulteriori passi avanti ancora necessari. RITORNO AL GOL – Inter-Udinese ha visto il ritorno dinel tabellino marcatori. Un fatto decisamentevisto che l’ultimo gol in Serie A era datato 13 agosto. Anche se su rigore, il belga ha ritrovato la rete. Un passo significativo, che può dare una spintaper ritrovare il suo vero contributo a tutto tondo. MOVIMENTI SENZA PALLA – Rispetto alla prova contro la Samp, Inzaghi ha cambiato le richieste al suo attaccante. Se a Genovadoveva fare da riferimento centrale per cercare sponde, condoveva attaccare la profondità. Muovendosi senza palla per allungare la difesa avversaria. Questa è ...

La Champions è alle porte e... la LuLa. Pur non giocando insieme, Romelue Lautaro Martinez hanno segnato nella stessa partita per la prima volta in questa stagione. Nelle due annate con Antonio Conte in panchina, ...Al secondo tentativonon ha sbagliato, ha mirato lo stesso angolo e confermato la sua perfetta media dagli 11 metri: 13 rigori su 13 segnati in Serie A, il primo a riuscirci dai tempi di ...

I contropiedi contro le squadre grandi li paghi, se lasci troppo spazio ti fanno gol. Peccato perché abbiamo avuto azioni per fare meglio, magari facevamo il…