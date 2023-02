Lukaku e Lautaro Martinez | 636 giorni dopo ancora l’Udinese nel destino

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 febbraio 2023) Romeluaprono e chiudono il 3-1 di Inter-Udinese (qui il video). Tornando a segnare insieme 636l’ultima volta. COINCIDENZE – Inter-Udinese di ieri sera segna il ritorno al gol della LuLa. Romelufiniscono di nuovo nello stesso tabellino, a 636di distanza dall’ultima volta. Registrando una serie di coincidenze estremamente curiose. Innanzitutto, anche l’ultima gara con un gol di entrambi fu a San Siro contro i friulani. Era il 23 maggio 2021, ultima gara di campionato che precedeva la festa per lo Scudetto appena conquistato. L’Inter vinse 5-1, ma le cose andarono in modo leggermente diverso. PARTI INVERTITE – In Inter-Udinese di due anni fa, fu ...