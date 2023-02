(Di domenica 19 febbraio 2023)Martinez ha festeggiato in questo modo il gol del 3 - 1 che ha chiuso la gara e ha permesso all'di tornare a quindici punti dal Napoli capolista

Martinez ha festeggiato in questo modo il gol del 3 - 1 che ha chiuso la gara e ha permesso all'Inter di tornare a quindici punti dal Napoli capolista...e invece ha finito per spegnersi nella sua ombra, un paio di errori grossolani sotto porta e soprattutto la meno bella delle sue partite. Dai cambi, la spinta decisiva. Senzae ...

Inter-Udinese 3-1: tris nerazzurro con Lukaku, Mkhitaryan e Lautaro Adnkronos

Inter-Udinese 3-1: Lukaku, Mkhitaryan e Lautaro stendono i friulani la Repubblica

Lukaku e Lautaro, l’Inter arriva in Porto QUOTIDIANO NAZIONALE

Voti fantacalcio: Lukaku come Lautaro, super Mkhitaryan! Bene Pereyra e Barella SOS Fanta

Ritorna la Lula, ritornano i gol di Lukaku e Lautaro e l'Inter stende l'Udinese a San Siro Fanpage

L’Inter torna alla vittoria e consolida il suo secondo posto in classifica alle spalle del lanciatissimo Napoli. Nella seconda frazione i gol di Mkhitaryan al 28' e Lautaro Martinez al 44' hanno regal ...Stessa dimanica, Il Toro sfugge via e con un destro di potenza buca la rete e segna il 3-1 Inter-Udinese 3-1, la cronaca del match. Al 5' di gioco potenziale occasione per l’Inter. Inter-Udinese 3-1, ...