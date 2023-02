Lukaku | dedica struggente per Atsu | ' Fantastico giocare con te | ti voglio bene'

(Di domenica 19 febbraio 2023) A un certo punto, dopo il gol,ha lanciato un bacio verso il cielo. Il belga è tornato a segnare dopo diversi mesi, ha trafitto Silvestri su rigore, ma il primo pensiero non è stato per se ...

A un certo punto, dopo il gol,ha lanciato un bacio verso il cielo. Il belga è tornato a segnare dopo diversi mesi, ha trafitto Silvestri su rigore, ma il primo pensiero non è stato per se stesso, per il momento positivo o ...... Lautaro Martinez Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport,ampio spazio all'... se c'è da fare una corsa in più all'indietro non si risparmia, con Dzeko gioca in un modo e conin ...

È proprio di ieri infatti la notizia del ritrovamento del suo corpo senza vita dopo settimane di ricerche in seguito al terribile terremoto in Turchia. Il motivo è presto spiegato: la dedica è per l’a ...Il calciatore nerazzurro conosceva il ghanese che ha perso la vita nel terremoto in Turchia per l'esperienza comune al Chelsea Eva A. Provenzano Nella sua esperienza al… Leggi ...