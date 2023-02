Lukaku commosso per Atsu | la dedica in campo dopo il gol e il ricordo da brividi

(Di domenica 19 febbraio 2023) MILANO - "Riposa tranquillo fratello. Ciò che successo è difficile da accettare. Giocare con te è stato fantastico. Sei l'umiltà e l'amore di Dio. Il modo in cui hai lavorato in allenamento. L'amore ...

Già in occasione del gol contro l' Udineseaveva rivolto un pensiero ad Atsu , con un bacio verso il cielo. I due erano stati compagni di squadra all' Everton nella stagione 2014/15: la foto a ...Con unpost sul suo profilo Instagram Romeluha voluto ricordare Christian Atsu, il calciatore ghanese dell'Hatayspor morto sotto le macerie del terremoto in Turchia. "Riposa in pace fratello,...

Dio benedica la tua anima. Ti voglio bene, sempre". E' il commovente post, pubblicato sui propri canali social, di Romelu Lukaku in ricordo di Christian Atsu, il giocatore ghanese scomparso in ...