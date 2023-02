Pechino vuole la pace "Tra l'incudine e il martello non ha interesse a mediare" Video : Kamala Harris accusa Mosca di crimini contro l'umanità in Ucraina Video : Ucraina, un anno di guerra'La retorica nucleare irresponsabile della Russia è inaccettabile e qualsiasi uso dichimiche, ... 'Non ci deve essere impunità per i crimini di guerra e leatrocità, compresi gli attacchi ...

L'Ue: altre armi all'Ucraina. E Pechino annuncia una proposta per la pace QUOTIDIANO NAZIONALE

Ancora armi per Kiev ma in Occidente cresce lo scetticismo circa la ... Analisi Difesa

Ucraina, Zelensky non vede l'ora di ottenere altre armi dalla Svezia ... Il Sole 24 ORE

Aerei da combattimento, munizioni a lungo raggio, carri armati e ... Analisi Difesa

ZELENSKY: CI SERVONO ALTRE ARMI E VELOCEMENTE 9 colonne

Oltre 100 Paesi alla Conferenza di Monaco: avanti con il sostegno militare. La svolta della Cina che prepara un’iniziativa. Ma gli Usa non si fidano: "Guai ad aiutare Mosca" ...A Chivasso si torna a manifestare per la Pace. Ad un anno di distanza dallo scoppio della guerra in Ucraina, con lo slogan “La Pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno”, sabato 25 febbraio alle 14.30 ...