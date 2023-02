Los Angeles | ucciso con un colpo d’arma da fuoco il vescovo ausiliare David O’Connell

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ildi Los, conosciuto per il suo lavoro in difesa di migranti, poveri e vittime della violenza delle armi, è statoin una sparatoria. Lo riferisce la Catholic news agency. Secondo l’agenzia di stampa cattolica, il prelato è morto a causa di undaal petto esploso attorno alle 13 di sabato 18 febbraio in un’abitazione di Hacienda Heights, nella contea di Los. Il69enne è stato trovato sofferente ed è stato dichiarato morto sul posto, secondo quanto riferisce Kcal New. Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso. L’arciJosé Gomez ha rilasciato una dichiarazione, parlando della morte di ...

Choc a, dove un vescovo cattolico soprannominato "peacemaker", il "pacificatore" è stato ucciso con un'arma da fuoco. La notizia della morte di David O'Connell è stata data ...

Freddato in casa a colpi d’arma da fuoco. È morto, è stato ucciso così David O’Connell, 69 anni, vescovo ausiliare di Los Angeles noto da anni per il suo impegno a favore di immigrati, poveri e per le ...I registi Paolo Genovese e Carlo Carlei riceveranno il premio 'Italian Filmmaker of the Year' a Los Angeles Italia - Film, Fashion and Art Festival, (5-11 marzo), 18esima edizione delle kermesse con i ...