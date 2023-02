(Di domenica 19 febbraio 2023) Al Picco finisce 2 - 0 per la Vecchia Signora, che non incanta ma dà lezioni di cinismo, mentre le Aquile possono recriminare per le tante occasioni non capitalizzate

Al Picco finisce 2 - 0 per la Vecchia Signora, che non incanta ma dà lezioni di cinismo, mentre le Aquile possono recriminare per le tante occasioni non capitalizzate... Inter 47**, Milan** 44, Atalanta 41, Roma 41, Lazio 39, Bologna** 32, Torino 30, Udinese** 30, Juventus* 29, Monza** 29, Empoli 27, Lecce 24, Fiorentina 24, Sassuolo** 24, Salernitana 21,19, ...

Lo Spezia sciupa troppo, la Juventus vince col minimo sforzo LA NAZIONE

LIVE INTER-UDINESE 1-1: A LUKAKU RISPONDE LOVRIC TuttoUdinese.it

HIGHLIGHTS | Success sciupa, l’Inter punisce l’Udinese ma è allarme Mkhitaryan CalcioMercato.it

Calcio, le sfide di A, B e C per le toscane, le umbre e lo Spezia LA NAZIONE

Spezia-Napoli 0-3, pagelle in pillole: Kvara e Osimhen top, Shomurodov flop Corriere dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Al Picco finisce 2-0 per la Vecchia Signora, che non incanta ma dà lezioni di cinismo, mentre le Aquile possono recriminare per le tante occasioni non capitalizzate ...