Lo Show dei Record 2023 | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di domenica 19 febbraio 2023)sono previste per Lodei, il programma di Gerry Scotti in onda su Canale 5? Non è stato ufficializzato il numero preciso, Lo scorso anno furono in tutto sei. Appuntamento ogni domenica a partire dal 19 febbraio. Si tratta della nona edizione del fortunato spettacolo sui primati del mondo, la quarta condotta da Gerry Scotti. Di seguito la programmazione nel dettaglio che, in caso di imprevisti, potrebbe cambiare: Prima puntata: 19 febbraioSeconda puntata: 26 febbraioTerza puntata: 5 marzoQuarta puntata: 12 marzoQuinta puntata: 19 marzoSesta puntata: 26 marzoMa ...