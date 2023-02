Lo sfogo di Matteo Diamante dopo gli ultimi avvenimenti | interviene lo staff

(Di domenica 19 febbraio 2023) Lodigli: sui socialil suo. Ecco cosa è emerso nelle ultime oreha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 in qualità di ospite. Il modello e influencer nel corso di questa nuova e breve avventura televisiva ha rivisto la sua ex fidanzata Nikita Pelizon, attualmente concorrente nel noto reality show di Canale 5. Nelle ultime ore nella Casa più spiata d’Italia,ha affrontato un’accesa discussione con due VIP, Oriana Marzoli e Luca Onestini. Leggi anche –> George Ciupilan lontano dai socialil GFVip: rompe il silenzio (VIDEO) L’intervento dello: ecco cosa è ...

... la reazione di Kyrgios e quelloinaspettato. Da una parte c'è il bravo ragazzo dal fascino ...Berrettini e Nick Kyrgios , è di loro che stiamo parlando, appartengono a due mondi paralleli ...Cosa è successo alla Divina Federica Pellegrini, losocial: 'Figli Smettetela di ... La Divina ha agghindato di tutto punto anche il maritoGiunta che questa mattina, domenica 19 febbraio,...

Lo sfogo di Matteo Diamante dopo gli ultimi avvenimenti: interviene ... 361 Magazine

Matteo Salvini attacca Fedez dopo le parole del rapper su Mario Giordano: “Gente che invoca la libertà… Il Fatto Quotidiano

Matteo Messina Denaro, duro sfogo in carcere: la rabbia del boss per le notizie circolate sul suo conto Virgilio Notizie

Gf Vip, notte di fuoco: volano gli stracci tra Onestini, Oriana e Diamante Corriere dello Sport

Sanremo, anche Matteo Bassetti contro Blanco: “Fategli fare un test tossicologico” TPI

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Federica Pellegrini ha festeggiato il Carnevale a Venezia insieme al marito Matteo Giunta e a una coppia di amici. I quattro si sono vestiti in maschera per partecipare al Ballo del Doge, ...