L’IVPC DelFes Avellino torna alla vittoria | battuta la Juve Caserta

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto. La squadra di coach Andrea Crosariol batte in esterna la2021 con il punteggio finale di 68-77 (parziali di 15-23; 21-17; 19-18 e 13-19). Quattro elementi in doppia cifra per la formazione irpina: Caridà 22; Eliantonio 12; Vitale 17 e Sandri 13. Laarrivata in Terra Lavoro porta la formazione irpina a quota 20 punti in classifica. “E’ stata una partita molto bella – spiega coach Crosariol – L’avevamo preparata al meglio, ero fiducioso. In settimana abbiamo lavorato tanto, anche su cose nuove. I ragazzi mi hanno dato grandi risposte. Siamo riusciti a vincere qui su un campo difficilissimo, visto che è più in alto ...