Liverpool | occhi su un protagonista del Sub-20

Commenta per primo Ilsta monitorando la situazione attorno a Mason Mount , in scadenza nel 2024 con il Chelsea. Un rinnovo di contratto con i Blues non è ancora sicuro. Lo riporta il Daily Mail .... l'osservatore può sentire il potere che rimane nascosto ai nostri. Il mare non ha confini, ... Biografia: Nato a Widnes, vicino, nel 1953, in una famiglia operaia numerosa e modestissima,...

LIVERPOOL, OCCHI SU MANTILLA - Sportmediaset Sport Mediaset

LIVERPOOL, OCCHI SU MOUNT DEL CHELSEA - Sportmediaset Sport Mediaset

Liverpool, occhi su Mount | Mercato Calciomercato.com

Liverpool, occhi sul gioiello del Torino | Mercato Calciomercato.com

Liverpool, occhi puntati su un talento portoghese | Mercato Calciomercato.com

Kevin Mantilla è uno dei prospetti più interessanti visti al Sub20. Tante le squadre sul difensore dell'Independiente Santa Fe ma, secondo ...Il retroscena: nei dialoghi con l’Atalanta per Miranchuk, Vagnati ha chiesto informazioni anche sul centravanti in scadenza nel 2024. Il punto sul mercato granata ...