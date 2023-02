LIVE Volta ao Algarve 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Matias Vacek leader della cronometro decisiva A breve sul tracciato anche Filippo Ganna

(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA CHE ORA PARTENELLALAVUELTA A ANDALUCIA DALLE 13.30 15.31, il cecoTrek-Segafredo, stampa il miglior tempo: 30’52”.747. 15.28 Annotazione meteorologica: c’è il sole sul, ma non fa caldo, temperature non esagerate,perché primapartenzac’è stato un acquazzone. 15.25 Prosegue la prova contro il tempo. Tanti i corridori sul, in attesa che arrivino i migliori. 15.22 C’era spazio fra il primo e il secondo per inserirsi e infatti il ...

Ho dormito in un letto da sola per la primain undici anni. Mi sono presa del tempo per ...un incasso così alto nella storia del Billboard's Boxscore e ha ricevuto il Billboard's Legend of...Una sola sconfitta subita al Partenio dell'Avellino che ha conquistato anche sei vittorie e sei pareggi mentre la Viterbese in trasferta ha vinto una sola, pareggiato quattro e subito otto ...

LIVE Volta ao Algarve 2023, tappa di oggi in DIRETTA: dentro la cronometro decisiva! Asgreen davanti a tutti. Si attende Filippo Ganna OA Sport

LIVE Volta ao Algarve 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock conquista l'Alto do Malhao regolando un gruppetto ristretto. Bene Ganna OA Sport

LIVE Volta ao Algarve 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Cavagna e Gossens si avvantaggiano a 20 km dall'arrivo OA Sport

LIVE Volta ao Algarve 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vince ancora Magnus Cort! Secondo un ottimo Ganna OA Sport

LIVE Volta ao Algarve 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria al fotofinish per Magnus Cort Nielsen! OA Sport

Aggiornamenti in diretta Taranto-Audace Cerignola. Il Taranto ospita allo Iacovone l’Audace Cerignola per la 28° giornata del Girone C di Serie C. Di seguito le formazioni ufficiali, una volta ...Aggiornamenti in diretta Locri-Catania. Il Locri ospita al Macrì la capolista Catania per la 24° giornata del Girone I di Serie D. Di seguito le formazioni ufficiali, una volta diramate, e dalle 14.30 ...