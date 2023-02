(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA CHE ORA PARTE FILIPPONELLA CRONOMETRO LADELLA VUELTA A ANDALUCIA DALLE 13.30 Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento con OA Sport. Due secondi bastano quindi al colombiano (prima vittoria di questo paese in questa gara)elper aggiudicarsi la gara a tappe lusitana. Filippo “Pippo”chiude in seconda posizione non riuscendo a completare la rimonta. LA CLASSIFICADELLAAO1 MARTÍNEZel Felipe INEOS Grenadiers 20:00:262...

TABELLINOSALERNITANA (3 - 5 - 2): Sepe; Daniliuc, Bronn, Pirola; Candreva, Coulibaly, Crnigoj,... La presentazione del match QUI SALERNITANA - Paulo Sosa potrebbe schierare per la primai ...La partita in programma non rappresenta la primatra le due squadre che si sfidano nuovamente dopo che la scorsail Potenza ha avuto la meglio con il risultato di 2 - 1 . Palcoscenico di ...

LIVE Volta ao Algarve 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Dani Martinez resiste a Ganna vincendo la generale. Tappa a Kung OA Sport

LIVE Volta ao Algarve 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna si gioca la vittoria finale nella cronometro! OA Sport

LIVE Volta ao Algarve 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock conquista l'Alto do Malhao regolando un gruppetto ristretto. Bene Ganna OA Sport

LIVE Volta ao Algarve 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Cavagna e Gossens si avvantaggiano a 20 km dall'arrivo OA Sport

LIVE Volta ao Algarve 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vince ancora Magnus Cort! Secondo un ottimo Ganna OA Sport

Dopodiché fu la volta della grande battaglia in semifinale con l’idolo di casa Paul Haarhuis, che attualmente ricopre il ruolo di Capitano di Coppa Davis dei tulipani, sconfitto al tie-break del terzo ...Aggiornamenti in diretta Locri-Catania. Il Locri ospita al Macrì la capolista Catania per la 24° giornata del Girone I di Serie D. Di seguito le formazioni ufficiali, una volta diramate, e dalle 14.30 ...