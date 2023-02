LIVE Virtus Bologna-Brescia | Finale Coppa Italia basket 2023 in DIRETTA | orario e programma

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:40 Favori del pronostico per la, che vuole provare ad alzare il secondo trofeo della stagione 2022-. I bianconeri hanno sbrigato nei quarti dila pratica Reyer Venezia, eliminando poi in semila Bertram Tortona. Di fronte si troveranno però una Germaniche vuole continuare a stupire, dopo aver estromesso dalla competizione l’Olimpia Milano nei quarti e la Carpegna Prosciutto Pesaro nel confronto di ieri. 17:30 Buon pomeriggio a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alladidella...