LIVE Virtus Bologna-Brescia 51-61 | Finale Coppa Italia basket 2023 in DIRETTA | reazione dei bianconeri | ma la Germani resiste! Ultimo quarto decisivo

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa preghiera di Della Valle non va a bersaglio: si chiude anche il terzo, con laancora avanti di dieci lunghezze (51-61)! 51-61 2/2 per Semi Ojeleye a cronometro fermo: le V-nere rosicchiano altri due punti e tornano a -10! 49-61 Marco Belinelli dal pitturato, per il -12! 47-61 Appoggio di Kenny Gabriel! 47-59 Daniel Hackett da due punti: l’ex Olimpia Milano suona la carica! 44-59 Schiacciata di Mickey! 42-59 Dentro il libero aggiuntivo: laprova l’allungo! 42-58 Odiase lotta a rimbalzo ma segna e subisce anche fallo! 42-56 Altra schiacciata di Mickey, su assist di Shengelia: lamostra i muscoli! 40-56 Schiacciata di ...