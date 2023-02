LIVE – Virtus Bologna-Brescia 24-22 | finale Coppa Italia A1 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ilindi, sfida valida comedelle Final Eight diA1di. Dopo la delusione del 2022 con l’eliminazione per mano di Tortona, ora la formazione di coach Scariolo ha la grande occasione di rifarsi, partendo da favorita per aggiudicarsi il trofeo. Di fronte, però, una squadra assolutamente da non sottovalutare: nonostante le sei sconfitte consecutive in campionato, infatti, gli uomini di coach Magro si sono presentati all’appuntamento in gran spolvero, battendo prima l’Olimpia Milano e poi Pesaro. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 19 febbraio sul parquet del Pala Alpitour di Torino, con Sportface che vi fornirà ...