LIVE Snowboard | PGS Mondiali 2023 in DIRETTA | Lucia Dalmasso vola in semifinale | Maurizio Bormolini si ferma ai quarti

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.10 Oskar Kwiatkowski beffa per 14 centesimi Kim Sangkyum, il polacco diventa il principale favorito per l’oro. 10.08 NOOOOOOOOOOOO! Errore a 5 porte dalla fine per, i sogni di medaglia per l’azzurro si interrompono qui, inci va Alexander Payer. 10.07 E’ il momento di, l’azzurro se la vedrà con Alexander Payer! 10.06 Erroraccio per Andreas Promegger, l’austriaco stava dominando. Dario Caviezel è il primo semifinalista. 10.03 Si può ripartire con imaschili. 10.00 L’elvetica viene portata via in slitta, speriamo non sia nulla di grave. 09:58 Brutta caduta per Julie Zogg, addirittura andata fuori pista, gara momentaneamente interrotta e staff medico in pista. 09:56 Non conclude la ...