LIVE Snowboard | PGS Mondiali 2023 in DIRETTA | Lucia Dalmasso vola in semifinale | attesa per Maurizio Bormolini!

(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00 L’elvetica viene portata via in slitta, speriamo non sia nulla di grave. 09:58 Brutta caduta per Julie Zogg, addirittura andata fuori pista, gara momentaneamente interrotta e staff medico in pista. 09:56 Non conclude la sua prova Julie Zogg, Tsubaki Miki è l’ultima semifinalista. 09:55 Bravissima l’azzurra a non commettere errori, adesso si può sognare veramente in grande. 09:54 SBAGLIAAAA ANNAMARI DANCHA!E’ INE SI GIOCHERA’ LE MEDAGLIE! 09:52 Adesso tutti con! L’azzurra dovrà vedersela contro l’ucraina Annamari Dancha, sfida non semplice. 09.50 Daniela Ulbing dimostra di essere probabilmente in una giornata di grazia e si mangia letteralmente Sabine Schoeffmann. 09.48 Claudia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:51 L’inizio degli ottavi di finale, inizialmente previsto alle 09:00, è stato rimandato, non si sa ancora l’orario preciso in cui la gara prenderà il via.Inizio dolceamaro per gli azzurri ai Mondiali di snowboard ospitati da Bakuriani, in Georgia. Si sono tenute oggi le qualificazioni per la gara di PGS tanto al maschile quanto al femminile e la squadr ...