LIVE Snowboard | PGS Mondiali 2023 in DIRETTA | l’Italia chiude con un quarto posto di Lucia Dalmasso e un quinto di Maurizio Bormolini

(Di domenica 19 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.48 Inutile girarci intorno, oggi in molti si aspettavano una medaglia in casa Italia, il Mondiale non è iniziato nel migliore dei modi ma è ancora lungo e le possibilità di salire sul podio non sono di certo finite. 10.47al femminile con ildie il dodicesimo di Nadya Ochner, mentre al maschile con ildi. 10.45 Questo il podio della prova maschile: 1.Oskar Kwiatkowski (POL) 2.Dario Caviezel (SUI) 3.Alexander Payer (AUT) 10.43 MEDAGLIA D’ORO PER OSKAR KWIATKOWSKI! Il polacco era uno dei grandi favoriti della vigilia e si è confermato in gara, splendido argento per ...

Camp. Mondiali 2023 Slalom Gigante Parallelo (replica) ore 02:30 Freestyle : C.ti

